Предзаказ на новый iPhone 17 в России оказался самым большим с 2023 года

2025-09-11T06:11:00+03:00

экономика

россия

москва

санкт-петербург

мтс

apple

яндекс.маркет

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после презентации iPhone 15, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. "Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом", - сообщили в компании, анализируя собственные данные. Отмечается, что самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 31%, iPhone 17 Air - 9% и базовый iPhone 17 - 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий, объем памяти 256 Гб. В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва с долей 39% от всех предзаказов, а также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи. Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.

россия

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, мтс, apple, яндекс.маркет