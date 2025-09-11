Рейтинг@Mail.ru
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter
15:57 11.09.2025
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter - РИА Новости, 11.09.2025
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter
Франция и Великобритания предлагают перебросить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш,... РИА Новости, 11.09.2025
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Франция и Великобритания предлагают перебросить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая перед депутатами сейма."Конкретные декларации делают наши южные соседи чехи - о делегировании трех вертолетов Ми-17 и около 100 солдат. Свои декларации в виде самолетов Rafale и Eurofighter для защиты нашего неба делают французы и британцы", - сказал Косиняк-Камыш.Он также подтвердил информацию о том, что Швеция направит в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны."Шведы, которые недавно купили польские ПЗРК Piorun, направляют к нам свои самолеты и средства ПВО", - сказал министр.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter

Франция и Британия хотят перебросить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Франция и Великобритания предлагают перебросить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая перед депутатами сейма.
"Конкретные декларации делают наши южные соседи чехи - о делегировании трех вертолетов Ми-17 и около 100 солдат. Свои декларации в виде самолетов Rafale и Eurofighter для защиты нашего неба делают французы и британцы", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также подтвердил информацию о том, что Швеция направит в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.
"Шведы, которые недавно купили польские ПЗРК Piorun, направляют к нам свои самолеты и средства ПВО", - сказал министр.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
