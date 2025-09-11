https://ria.ru/20250911/frantsija-2041168427.html

Во Франции продолжились манифестации после массовых протестов накануне

Во Франции проходят манифестации после состоявшихся накануне акций, на которые вышли около 200 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:39:00+03:00

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Во Франции проходят манифестации после состоявшихся накануне акций, на которые вышли около 200 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. "Блокады и демонстрации продолжаются на следующий день после протестов под лозунгом "Заблокируем все". Призывы к манифестациям были озвучены в нескольких городах Франции в четверг, 11 сентября", — говорится в сообщении.Сегодня рано утром акции начались в разных регионах страны. Так, в Париже протестующие перекрыли вход в некоторые школы и университеты, в том числе в Институт политических исследований (Sciences Po). В ситуацию вмешались силовики. В Нанте произошли столкновения между демонстрантами и полицией, последним пришлось применить дубинки.Небольшие демонстрации также прошли в Гренобле, Экс-ан-Провансе и других городах, указывается в материале. Протесты во ФранцииВ среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Кроме того, Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).

2025

Новости

ru-RU

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-11T12:39 true PT0M18S

Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране 2025-09-11T12:39 true PT0M39S

