Во Франции продолжились манифестации после массовых протестов накануне

12:39 11.09.2025 (обновлено: 13:19 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/frantsija-2041168427.html
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Во Франции проходят манифестации после состоявшихся накануне акций, на которые вышли около 200 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. "Блокады и демонстрации продолжаются на следующий день после протестов под лозунгом "Заблокируем все". Призывы к манифестациям были озвучены в нескольких городах Франции в четверг, 11 сентября", — говорится в сообщении.Сегодня рано утром акции начались в разных регионах страны. Так, в Париже протестующие перекрыли вход в некоторые школы и университеты, в том числе в Институт политических исследований (Sciences Po). В ситуацию вмешались силовики. В Нанте произошли столкновения между демонстрантами и полицией, последним пришлось применить дубинки.Небольшие демонстрации также прошли в Гренобле, Экс-ан-Провансе и других городах, указывается в материале. Протесты во ФранцииВ среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Кроме того, Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
© Getty Images / NurPhoto / Jerome GillesФранцузская полиция разгоняет протестующих во время акции "Заблокируем все" в Париже
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции Заблокируем все в Париже - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции "Заблокируем все" в Париже
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Во Франции проходят манифестации после состоявшихся накануне акций, на которые вышли около 200 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
"Блокады и демонстрации продолжаются на следующий день после протестов под лозунгом "Заблокируем все". Призывы к манифестациям были озвучены в нескольких городах Франции в четверг, 11 сентября", — говорится в сообщении.
Сегодня рано утром акции начались в разных регионах страны. Так, в Париже протестующие перекрыли вход в некоторые школы и университеты, в том числе в Институт политических исследований (Sciences Po). В ситуацию вмешались силовики. В Нанте произошли столкновения между демонстрантами и полицией, последним пришлось применить дубинки.
Небольшие демонстрации также прошли в Гренобле, Экс-ан-Провансе и других городах, указывается в материале.
Протесты во Франции

В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Кроме того, Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Франция готовится к гражданской войне
