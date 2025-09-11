Глава ЕП отклонила идею провести минуту молчания в память об убитом Кирке
© AP Photo / Efrem LukatskyРоберта Метсола
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Роберта Метсола. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола отклонила предложение правых фракций провести минуту молчания в память об убитом американском консервативном активисте Чарли Кирке, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на электронную переписку евродепутатов.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
"Метсола в четверг отклонила предложение правых фракций провести минуту молчания в память об убитом американском консервативном влиятельном деятеле Чарли Кирке", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, изначально с инициативой о проведении минуты молчания выступил евродепутат Чарли Ваймерс из фракции "Европейских консерваторов и реформистов" в качестве символического способа заявить, что "право на свободу слова нельзя уничтожить". Правые фракции в разговоре с изданием подтвердили, что поддержали инициативу.
Представитель Метсолы заявила изданию, что минуту молчания председатель объявляет при открытии пленарного заседания, которое состоялось в понедельник.
Представитель партии Ваймерса "Шведские демократы" заявил изданию, что евродепутату разрешили выступить по вопросу стрельбы в Кирка до начала голосования в ЕП. Как пишет издание, депутат начал свое выступление, а затем попытался выделить оставшееся время для молчаливой дани памяти убитому консерватору, но его прервала европарламентарий Катарина Барли из "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", что вызвало бурную реакцию со стороны правых фракций, которые начали стучать по столам и кричать, пишет издание. Барли указала на решение председателя не проводить минуту молчания, и ее словам зааплодировали депутаты из центристских и левых фракций, добавляет издание.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.