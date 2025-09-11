https://ria.ru/20250911/evrojust-2041326814.html

Евроюст не может разглашать информацию об участии в деле Кузнецова

Евроюст не может разглашать информацию об участии в деле Кузнецова - РИА Новости, 11.09.2025

Евроюст не может разглашать информацию об участии в деле Кузнецова

Евроюст не может разглашать информацию об участии в процессе об экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T23:34:00+03:00

2025-09-11T23:34:00+03:00

2025-09-11T23:34:00+03:00

в мире

германия

россия

сша

сергей кузнецов (архитектор)

сеймур херш

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Евроюст не может разглашать информацию об участии в процессе об экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", без согласия властей, заявила РИА Новости официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк. "Мы не можем разглашать информацию о каких-либо расследованиях, в которых мы можем или не можем участвовать, без предварительного согласия властей", - сказала представитель Евроюста в ответ на вопрос агентства о том, поступило ли ходатайство об участии Евроюста в разбирательстве по делу Кузнецова. На прошлой неделе итальянский адвокат Никола Канестрини сообщил РИА Новости, что защита Кузнецова просит привлечь Евроюст к процессу о его экстрадиции в ФРГ в связи с прекращением расследования взрывов в Швеции и Дании. Евроюст, комментируя слова юриста, заявил агентству, что адвокаты не могут ходатайствовать об этом, однако запрос может поступить от национального судебного органа, Европейской прокуратуры (EPPO) или же если инициатором выступит сама коллегия Евроюста. Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником подрыва на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

https://ria.ru/20250911/germanija-2041248056.html

https://ria.ru/20240920/gazoprovody-1973777548.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, сша, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2