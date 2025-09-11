https://ria.ru/20250911/es-2041317007.html

МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 11.09.2025

МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах РФ и посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, передает информагентство Belga. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах РФ и посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, передает информагентство Belga. "По просьбе министра иностранных дел Бельгии Максима Прево временный поверенный в делах России и назначенный посол были вызваны в министерство иностранных дел", - говорится в публикации. Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

