В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
15:23 11.09.2025
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть" - РИА Новости, 11.09.2025
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они оставили надпись "смерть", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир дома №48 на проспекте Шаумяна. В результате произошедшего возгорания никто не пострадал, однако на стене неизвестные оставили надпись "смерть". Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). "Десятого сентября оперативники угрозыска главка совместно с коллегами из Красногвардейского района установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих, приехавшие из Красноярского края", – говорится в сообщении. В ГУМВД уточняют, что подозреваемые стали также фигурантами уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).
россия
санкт-петербург
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, написавших у двери "смерть"

Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они оставили надпись "смерть", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир дома №48 на проспекте Шаумяна. В результате произошедшего возгорания никто не пострадал, однако на стене неизвестные оставили надпись "смерть".
Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).
"Десятого сентября оперативники угрозыска главка совместно с коллегами из Красногвардейского района установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих, приехавшие из Красноярского края", – говорится в сообщении.
В ГУМВД уточняют, что подозреваемые стали также фигурантами уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).
