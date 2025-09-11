https://ria.ru/20250911/dver-2041220277.html
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть" - РИА Новости, 11.09.2025
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:23:00+03:00
2025-09-11T15:23:00+03:00
2025-09-11T15:23:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух приезжих из Красноярского края по подозрению в поджоге входной двери в квартиру в Красногвардейском районе, где они оставили надпись "смерть", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 4 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир дома №48 на проспекте Шаумяна. В результате произошедшего возгорания никто не пострадал, однако на стене неизвестные оставили надпись "смерть". Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). "Десятого сентября оперативники угрозыска главка совместно с коллегами из Красногвардейского района установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих, приехавшие из Красноярского края", – говорится в сообщении. В ГУМВД уточняют, что подозреваемые стали также фигурантами уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).
https://ria.ru/20250911/muzhchina-2041143407.html
https://ria.ru/20250826/podrostki-2037592034.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подожгли дверь в квартиру, оставив надпись "смерть"
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, написавших у двери "смерть"