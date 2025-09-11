https://ria.ru/20250911/britaniya-2041197734.html

В Лондоне стерли новую картину Бэнкси

В Лондоне стерли новую картину Бэнкси - РИА Новости, 11.09.2025

В Лондоне стерли новую картину Бэнкси

Новую картину британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, стерли с исторического здания Королевского судебного двора в Лондоне, убедился РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:08:00+03:00

2025-09-11T14:08:00+03:00

2025-09-11T14:52:00+03:00

в мире

лондон

оксфордшир

кипр

бэнкси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041209580_4:0:1199:672_1920x0_80_0_0_be637b02537c2a81d1f1a946acb7a6bc.jpg

ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Новую картину британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, стерли с исторического здания Королевского судебного двора в Лондоне, убедился корреспондент РИА Новости. В понедельник картина, на которой изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего, была загорожена листами пластика и металлическими барьерами через несколько часов после ее появления. Лондонская полиция начала уголовное расследование по факту причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия. В среду в соцсетях появились видео, где мужчина в маске соскребает изображение со стены в присутствии охраны и под прикрытием металлического щита. По состоянию на полдень пятницы охрана уже снята, а заграждение убрано. Картина стёрта, однако от нее осталось серое пятно, по контуру которого все ещё можно понять сюжет. В понедельник на внешней стене здания Королевского судебного двора в районе Вестминстера появилось изображение, выдержанное в "фирменном" стиле Бэнкси. Позже художник подтвердил свою причастность к арт-объекту, разместив соответствующий пост в соцсетях. Мурал появился на фоне массовых задержаний активистов, выступающих в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action. Ее внесение в список террористов в июле вызвало масштабный резонанс в обществе. Этот шаг британских властей осудили правозащитные организации, в то время как ее сторонники обещали регулярно проводить акции, несмотря на риск задержания. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries инициировали регулярную акцию, рассчитанную на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. После очередной акции в поддержку Palestine Action в субботу полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек. Масштабная акция также прошла 10 августа, в ходе которой было задержано более 460 человек. В лондонской полиции заявили, что ее организаторы пытаются оказать дополнительное давление на и без того перегруженную систему правосудия. В начале сентября в полиции заявили, что обвинения в поддержке террористической организации предъявлены уже более чем 110 сторонникам группы. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. Членство в движении или его поддержка теперь являются уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.

https://ria.ru/20250602/evalar-2020425696.html

https://ria.ru/20250530/benksi-2019880329.html

лондон

оксфордшир

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, оксфордшир, кипр, бэнкси