Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обнаруженные в Польше дроны могли туда попасть по двум причинам: либо это отклоненные от воздействия РЭБ дроны, атаковавшие накануне объекты ВПК в западной части Украины, либо Киев преднамеренно предоставил Варшаве их целиком либо обломки для обвинения Москвы, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. "Во-первых, это могли быть те дроны, которые шли вместе с другими российскими беспилотными аппаратами, атаковавшими объекты ВСУ, и теми, которые в силу воздействия средств РЭБ отклонились от своего маршрута. Во-вторых, украинская сторона могла преднамеренно предоставить обломки ранее сбитых (или посаженных БЛА), размещенных в иных локациях, для того, чтобы иметь возможность обвинить российские Вооруженные силы в атаке польских объектов", - сказал Федутинов. На вторую версию в большей степени указывает тот факт, что эти беспилотники не были сбиты польскими средствами ПВО, добавил эксперт. Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Польский премьер в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

