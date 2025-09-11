Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/bespilotniki-2041296350.html
Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу
Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу - РИА Новости, 11.09.2025
Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу
Обнаруженные в Польше дроны могли туда попасть по двум причинам: либо это отклоненные от воздействия РЭБ дроны, атаковавшие накануне объекты ВПК в западной... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:10:00+03:00
2025-09-11T19:10:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обнаруженные в Польше дроны могли туда попасть по двум причинам: либо это отклоненные от воздействия РЭБ дроны, атаковавшие накануне объекты ВПК в западной части Украины, либо Киев преднамеренно предоставил Варшаве их целиком либо обломки для обвинения Москвы, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. "Во-первых, это могли быть те дроны, которые шли вместе с другими российскими беспилотными аппаратами, атаковавшими объекты ВСУ, и теми, которые в силу воздействия средств РЭБ отклонились от своего маршрута. Во-вторых, украинская сторона могла преднамеренно предоставить обломки ранее сбитых (или посаженных БЛА), размещенных в иных локациях, для того, чтобы иметь возможность обвинить российские Вооруженные силы в атаке польских объектов", - сказал Федутинов. На вторую версию в большей степени указывает тот факт, что эти беспилотники не были сбиты польскими средствами ПВО, добавил эксперт. Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Польский премьер в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/polsha-2041293886.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041233759.html
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225544.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_78e8a22f9de34d72b0d80be08a241127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, вооруженные силы украины, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Евросоюз
Эксперт объяснил, как беспилотники могли попасть в Польшу

Федутинов считает, что ВСУ могли передать Польше обломки сбитых беспилотников

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обнаруженные в Польше дроны могли туда попасть по двум причинам: либо это отклоненные от воздействия РЭБ дроны, атаковавшие накануне объекты ВПК в западной части Украины, либо Киев преднамеренно предоставил Варшаве их целиком либо обломки для обвинения Москвы, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
«
"Во-первых, это могли быть те дроны, которые шли вместе с другими российскими беспилотными аппаратами, атаковавшими объекты ВСУ, и теми, которые в силу воздействия средств РЭБ отклонились от своего маршрута. Во-вторых, украинская сторона могла преднамеренно предоставить обломки ранее сбитых (или посаженных БЛА), размещенных в иных локациях, для того, чтобы иметь возможность обвинить российские Вооруженные силы в атаке польских объектов", - сказал Федутинов.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Против России". Инцидент с дронами в Польше вызвал панику на Западе
Вчера, 18:58
На вторую версию в большей степени указывает тот факт, что эти беспилотники не были сбиты польскими средствами ПВО, добавил эксперт.
Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей.
По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов.
Польский премьер в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
Вчера, 16:04
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
Вчера, 15:42
 
В миреПольшаРоссияУкраинаДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала