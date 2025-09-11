https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041311125.html

"Аэрофлот" откроет продажу билетов на зарубежные рейсы из Краснодара

"Аэрофлот" откроет продажу билетов на зарубежные рейсы из Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025

"Аэрофлот" откроет продажу билетов на зарубежные рейсы из Краснодара

"Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил перевозчик. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.

