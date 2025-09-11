https://ria.ru/20250911/abonenty-2041246865.html
Российские абоненты будут получать сообщения о работе важных сервисов
Российские абоненты будут получать сообщения о работе важных сервисов - РИА Новости, 11.09.2025
Российские абоненты будут получать сообщения о работе важных сервисов
Российские операторы связи стали рассылать россиянам сообщения о том, что важные сервисы работают даже в условиях ограничения интернета - в частности, такие... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:51:00+03:00
2025-09-11T16:51:00+03:00
2025-09-11T16:51:00+03:00
технологии
россия
билайн
яндекс
т2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские операторы связи стали рассылать россиянам сообщения о том, что важные сервисы работают даже в условиях ограничения интернета - в частности, такие сообщения получили абоненты "Билайна" и Т2, передает корреспондент РИА Новости. "Важные сервисы работают, даже если интернет ограничен. Среди них — "Билайн", "Госуслуги", "Яндекс", "ВКонтакте", маркетплейсы и другие. Список будет расширяться", - сказано в смс-уведомлении от "Билайна". "Понимаем, как важно иметь доступ к значимым онлайн-сервисам даже в условиях ограничения мобильного интернета. Поэтому теперь для вас работают мессенджеры, навигация, поисковые системы и другие востребованные ресурсы с соблюдением мер безопасности", - сообщает Т2 в своем приложении. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи. В минувший вторник министерство также сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. Накануне Минцифры рассказало журналистам, что "белый список" будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
https://ria.ru/20250505/mts-2014998722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн, яндекс, т2
Технологии, Россия, Билайн, Яндекс, Т2
Российские абоненты будут получать сообщения о работе важных сервисов
Операторы стали уведомлять россиян о сервисах, которые работают без интернета