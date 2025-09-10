https://ria.ru/20250910/zumery-2040920909.html

"Революция соцсетей". Почему зумерам удалось свергнуть правительство

"Революция соцсетей". Почему зумерам удалось свергнуть правительство - РИА Новости, 10.09.2025

"Революция соцсетей". Почему зумерам удалось свергнуть правительство

Мир столкнулся с новой опасной тенденцией: правительства свергают представители поколения Z. Их требования радикальны, а действия методичны и жестоки.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Мир столкнулся с новой опасной тенденцией: правительства свергают представители поколения Z. Их требования радикальны, а действия методичны и жестоки. Как началась эпоха "революций зумеров" — в материале РИА Новости.Протест дело молодыхК поколению Z, как правило, относят тех, кто родилхся с 1995 по 2012-й. В одних странах это молодежь с перспективным будущим, служащая государству опорой. В других — теряющая надежду на лучшую жизнь, социальная база госпереворота.Протест "зумеров" в Непале обозначил новую политическую тенденцию. Раньше те же "цветные революции" были уделом миллениалов (поколения Y, рожденных в 1980-1990-х). У следующего поколения уличных активистов свои особенности.Формальный повод событий в Катманду — блокировка в стране платформ Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. По закону социальные сети должны были зарегистрироваться в министерстве связи, но не сделали этого.Оказалось, что молодые непальцы такое категорически не приемлют. Соцсети для них не просто досуг, но едва ли не главное средство общения. Однако ключевая причина протеста, очевидно, лежит глубже, ведь даже отмена запрета на онлайн-платформы не спасла кабинет премьера Кхадга Прасад Шарма Оли от отставки."Правительство свергли не из-за грусти по YouTube. Средний возраст населения страны — 25 лет. Молодежная безработица только по официальным данным — 20%, на самом деле еще больше. ВВП на душу населения почти в два раза ниже, чем в Индии. Отключение соцсетей — это просто искра в пороховом погребе, ведь много непальцев работает за рубежом, в той же Индии. И система коммуникаций с ними нарушилась", — объясняет РИА Новости старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Спектор.Молодежные протесты характерны для Южной Азии. Эксперт напоминает о перевороте в Бангладеш в июне-августе 2024-го. Там недовольные введением квот на государственные должности студенты не покидали улицы два месяца. Разгром госучреждений, поджоги, насилие — очень похоже на то, что произошло в Катманду. Власти даже точно так же временно отключали соцсети. Завершилось все отставкой кабмина и временным правительством.В Непале же впервые ответственность за акции взяла на себя не партия или политическое движение, а подчеркивающая свои возрастные рамки молодежная организация Generation Z ("Поколение Z"). Кстати, они отрицают причастность к вандализму и погромам."У нас была четкая цель: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остается ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", — говорится в официальном заявлении Generation Z.Также там сказано, что организация не приветствует "оппортунистов или членов политических партий", пытающихся использовать их идеи, и не нуждается в них. "Наше движение — исключительно молодежное", — подчеркивают активисты.Лекарство против морщинТак или иначе, те, кто выходил на улицы непальских городов под лозунгами зумеров, особо себя не сдерживали. Дым горящего парламента был виден даже с окраин столицы. Протестующие также подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", резиденцию президента, ворвались в правительственный дворец Сингха Дурбар и отель Hilton. Всего сгорело более десятка государственных учреждений, утверждает полиция.Военные едва успели эвакуировать на вертолетах правительство, но не полностью. За министром финансов Бишну Прасадом Пауделем разъяренная толпа гонялась по улицам, избивала, а затем загнала в реку.Покушались даже на президента Рама Чандру Паудела. Его резиденцию атаковали, но он успел оттуда уехать. СМИ писали, что глава государства подал в отставку вслед за премьером, однако позднее власти это опровергли.Досталось и бывшим руководителям страны. Дом экс-премьера Джала Натха Кханала подожгли. СМИ писали, что его супруга скончалась от ожогов, но как позднее сообщил непальский портал Khabarhub, женщина жива, но находится в критическом состоянии. Пожарные Катманду объясняют, что в тот день протестующие блокировали их машины у ворот и не позволили выехать.Бывшего главу кабмина, лидера партии "Непальский конгресс" Шера Бахадура Деуба и его жену избили.Не исключено, что в ближайшее время Непал захлестнет и волна обычного криминала. С помощью активистов заключенные в разных регионах страны снесли тюремные стены. В Лалитпуре бежали по меньшей мере полторы тысячи осужденных. В Покхаре — около 900. Более 500 человек — из тюрьмы района Западный Навалпараси и 570 — в Джалешваре. Лишь в Диллибазаре силы безопасности смогли пресечь побег.Вернуть арестантов в места заключения будет трудно. Протестующие сожгли много уголовной документации, в том числе бумаги из картотеки Верховного суда.За сутки зумеры захватили все три ветви власти. Остатки руководства, пытаясь взять ситуацию под контроль, объявили комендантский час. Военные на улицах городов к концу второго дня протестов немного успокоили наиболее заряженных на бунт. К тому моменту среди активистов погибло порядка двадцати человек. Сотни раненых. Задержали около тридцати правонарушителей.В ожидании переменГлавой правительства протестующие хотят видеть мэра Катманду Балендра Шаха, не принадлежащего ни к одной из крупных партий в стране. Он не из профессиональных политиков. До победы в муниципальных выборах 2022-го был популярным среди молодежи рэпером."Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Вам и мне необходимо проявить сдержанность. Вашему поколению предстоит возглавить страну", — обратился мэр к митингующим.Роспуск парламента — одно из условий для разрешения кризиса и переговоров с армией, добавил он.Илья Спектор считает, что перспективы всего этого пока неясны. Силовики, а также свергнутый в 2008-м король Гьянендра Бир Бикрам Шах со сторонниками еще могут сыграть свою роль. Сейчас даже отставной монарх пытается найти опору среди зумеров: призвал власти прислушаться к ним."Это явно самый серьезный кризис со времен провозглашения республики в 2008-м. Протест направлен на правительство, но и к официальной оппозиции митингующие каких-то положительных чувств не испытывают", — отмечает эксперт.По его словам, под ударом все партии, правившие в течение семнадцати лет: Непальский конгресс, Коммунистическая партия Непала (объединенная марксистско-ленинская) и Коммунистическая партия Непала (Маоистский центр)."Причины происходящего — и политические, и социальные, и экономические. В Непале давно нестабильность. Практически раз в год меняют премьер-министра. Политики были увлечены борьбой и удовлетворением собственных корыстных интересов. Страна развивается медленно для этого региона, а проблемы не решаются", — указал РИА Новости главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Сергей Лунев.Он не видит в уличных беспорядках участия иностранных государств. По его прогнозу, ситуацию урегулируют сугубо внутренние процессы. Соседние Индия и Китай воздержатся от вмешательства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

