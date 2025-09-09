В Непале протестующие помешали пожарным выехать на тушение
Kathmandu Post: протестующие в Непале помешали пожарным потушить пожары
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, помешали сотрудникам столичной пожарной службы выехать на тушение пожаров, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на ведомство.
"Сотрудники пожарной бригады Катманду,... заявили, что протестующие заблокировали их у ворот и не позволили выехать", - пишет издание.
По словам представителя пожарной службы, спасатели не могли выехать из гаража, чтобы потушить пожар. Отмечается, что полиция и армия не помогли им.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.