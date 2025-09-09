https://ria.ru/20250909/nepal-2040767910.html

В Непале протестующие помешали пожарным выехать на тушение

В Непале протестующие помешали пожарным выехать на тушение - РИА Новости, 09.09.2025

В Непале протестующие помешали пожарным выехать на тушение

Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, помешали сотрудникам столичной пожарной службы... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:04:00+03:00

2025-09-09T19:04:00+03:00

2025-09-09T19:04:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040661829_0:302:3000:1990_1920x0_80_0_0_8f76f5382d736d80c8841ff98afd3afc.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, помешали сотрудникам столичной пожарной службы выехать на тушение пожаров, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на ведомство. "Сотрудники пожарной бригады Катманду,... заявили, что протестующие заблокировали их у ворот и не позволили выехать", - пишет издание. По словам представителя пожарной службы, спасатели не могли выехать из гаража, чтобы потушить пожар. Отмечается, что полиция и армия не помогли им. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040767228.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале