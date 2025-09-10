Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО
Зеленский попросил ЕС и Британию создать общую систему противовоздушной защиты
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза и Великобританию о создании общей системы противовоздушной защиты.
"Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте… Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли в ночь на среду массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове, объекты для поражения на территории Польши в ходе этого удара не планировались, а дальность полета примененных дронов не превышает 700 километров.