Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 10.09.2025
Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО
Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО - РИА Новости, 10.09.2025
Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО
Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза и Великобританию о создании общей системы противовоздушной защиты. РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
польша
россия
белоруссия
владимир зеленский
дональд туск
кир стармер
нато
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза и Великобританию о создании общей системы противовоздушной защиты. "Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте… Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли в ночь на среду массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове, объекты для поражения на территории Польши в ходе этого удара не планировались, а дальность полета примененных дронов не превышает 700 километров.
польша
россия
белоруссия
Новости
польша, россия, белоруссия, владимир зеленский, дональд туск, кир стармер, нато, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Кир Стармер, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский попросил ЕС и Великобританию создать общую систему ПВО

Зеленский попросил ЕС и Британию создать общую систему противовоздушной защиты

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза и Великобританию о создании общей системы противовоздушной защиты.
"Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте… Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли в ночь на среду массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове, объекты для поражения на территории Польши в ходе этого удара не планировались, а дальность полета примененных дронов не превышает 700 километров.
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Кир Стармер, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
 
 
