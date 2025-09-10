https://ria.ru/20250910/zaes-2040883272.html
На ЗАЭС назвали атаки ВСУ угрозой для ядерной безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Непрекращающиеся атаки ВСУ на объекты в непосредственной близости от Запорожской АЭС являются причиной нестабильности ядерной безопасности на станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи основных принципов ядерной безопасности находятся под угрозой. "Мы полностью разделяем озабоченность генерального директора МАГАТЭ относительно нестабильности ситуации с ядерной безопасностью, причиной которой является продолжающиеся атаки ВСУ в непосредственной близости от станции. Это создает дополнительное психологическое давление на персонал, однако, подчеркну, все системы станции функционируют в штатном режиме, и угрозы ядерной безопасности на данный момент не зафиксировано", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
