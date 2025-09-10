https://ria.ru/20250910/vykhodka-2040983487.html

Во Франции набросились на фон дер Ляйен после новой выходки против России

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится окончательно уничтожить суверенитет наций и навязать станам ЕС противостояние с Россией против их воли, выступая за отмену правила единогласного голосования в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен хочет уничтожить то, что осталось от суверенитета наций. Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей воли, включая войны против нашей воли! Это убивает нации! То, что фон дер Ляйен называет "оковами", на самом деле — защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!" — написал он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений. Эта инициатива уже ранее обсуждалась среди стран блока.В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям. Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.

