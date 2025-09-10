Рейтинг@Mail.ru
Во Франции набросились на фон дер Ляйен после новой выходки против России
15:39 10.09.2025 (обновлено: 18:04 10.09.2025)
Во Франции набросились на фон дер Ляйен после новой выходки против России
Во Франции набросились на фон дер Ляйен после новой выходки против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится окончательно уничтожить суверенитет наций и навязать станам ЕС противостояние с Россией против их воли,... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится окончательно уничтожить суверенитет наций и навязать станам ЕС противостояние с Россией против их воли, выступая за отмену правила единогласного голосования в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен хочет уничтожить то, что осталось от суверенитета наций. Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей воли, включая войны против нашей воли! Это убивает нации! То, что фон дер Ляйен называет "оковами", на самом деле — защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!" — написал он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений. Эта инициатива уже ранее обсуждалась среди стран блока.В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям. Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
Во Франции набросились на фон дер Ляйен после новой выходки против России

Филиппо обвинил фон дер Ляйен в ввязывании стран ЕС в конфликт против их воли

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится окончательно уничтожить суверенитет наций и навязать станам ЕС противостояние с Россией против их воли, выступая за отмену правила единогласного голосования в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Урсула фон дер Ляйен хочет уничтожить то, что осталось от суверенитета наций. Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей воли, включая войны против нашей воли! Это убивает нации! То, что фон дер Ляйен называет "оковами", на самом деле — защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!" — написал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений. Эта инициатива уже ранее обсуждалась среди стран блока.
В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям. Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
