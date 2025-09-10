https://ria.ru/20250910/vstrecha-2040885412.html
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 10.09.2025
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кадры со встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было "нелегко... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:43:00+03:00
2025-09-10T11:43:00+03:00
2025-09-10T11:43:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кадры со встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было "нелегко переварить". "Кадры с Аляски было нелегко переварить", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Фон дер Ляйен: кадры со встречи Путина и Трампа было нелегко переварить