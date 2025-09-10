Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
10.09.2025
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кадры со встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было "нелегко переварить". "Кадры с Аляски было нелегко переварить", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кадры со встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было "нелегко переварить".
"Кадры с Аляски было нелегко переварить", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
