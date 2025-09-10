https://ria.ru/20250910/vsm-2041019105.html

Началась сварка рельсов для ВСМ Москва — Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Сварка рельсов началась в Санкт-Петербурге, где планируется проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) с Москвой, передает корреспондент РИА Новости. Сварка началась на рельсосварочном предприятии №1 ООО "РСП-М" (входит в АО "Синара -Транспортные Машины"). "РСП-1 досталась высокая честь сваривать рельсы для ВСМ. Сегодня у нас официальный старт сварки. Мы получаем специально разработанные под ВСМ рельсы производства компании "Евраз" и осуществляем сварку 100-метровых рельсов в 800-метровые плети. Главная цель для нас - это обеспечение безопасности движения и высочайшего уровня комфорта для пассажиров в дальнейшем", - сказал журналистам генеральный директор компании Александр Измайлов. Уникальные рельсы были произведены компанией "Евраз" по заказу РЖД. Чтобы обеспечить надежность сварных соединений специалисты ВНИИЖТ и "Евраза" разработали специальные требования к режимам сварки рельсов. В конце августа РЖД сообщили, что получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Так, из Новокузнецка доставили 7 тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза". Рельсы длиной 100 метров будут собираться в единую плеть длиной 800 метров. Всего для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тысяч тонн рельсовой продукции. Доставлять сваренные в единую плеть рельсы длиной 800 метров к месту укладки на ВСМ будут специальным железнодорожным составом. "Для того, чтобы нам сократить время производства работ непосредственно уже на укладке, мы должны уже максимально в стационарных условиях сварить рельсовые плети. Мы здесь свариваем рельсы до 800 метров длиной, дальше грузим на подвижной состав специализированный и уже вывозим к местам укладки. Это оптимальная длина, которая позволяет вместить наша инфраструктура", - рассказал журналистам заместитель главного инженера центральной дирекции по ремонту пути - филиала "РЖД" Сергей Кириленков. Он также отметил, что рельсы при строительстве ВСМ будут укладываться на безбалластное основание. "Высокоскоростная магистраль запроектирована совершенно по другой конструкции. Там используется безбалластное основание, куда мы будем эти плети специализированной техникой непосредственно укладывать. Безбалластное основание - это плиты размером 5 метров и толщиной 20 сантиметров. Эти плиты укладываются на всем протяжении высокоскоростной магистрали", - сказал Кириленков. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

