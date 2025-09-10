Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил Вэнс
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции Москвы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", — сказал он в интервью телеканалу One America News.
По его словам, единственная причина для изоляции — продолжение украинского конфликта. Штаты продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам.
Вэнс уточнил, что Трамп в случае мирной сделки открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.
Контакты президентов
В понедельник Дональд Трамп заявил о планах в ближайшее время поговорить с Владимиром Путиным. Он не уточнил, какой будет тема их беседы.
Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся в ночь на 19 августа. Как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Политики также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.