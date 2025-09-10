https://ria.ru/20250910/ukraina-2040828255.html

Киев перебросил спешно собранное подкрепление под Волчанск, заявил Марочко

Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения ВС РФ в районе

ЛУГАНСК 10 сен - РИА Новости. Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения ВС РФ в районе Волчанска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Хатнее - в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области - отмечено увеличение концентрации войск ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная БТГр (батальонно-тактическая группа). Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска", - рассказал, эксперт ссылаясь на собственные источники и разведданные. Эксперт отметил, что данная батальонно-тактическая группа, была сформирована всего лишь месяц назад.

