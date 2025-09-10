Рейтинг@Mail.ru
Киев перебросил спешно собранное подкрепление под Волчанск, заявил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 10.09.2025
Киев перебросил спешно собранное подкрепление под Волчанск, заявил Марочко
ЛУГАНСК 10 сен - РИА Новости. Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения ВС РФ в районе Волчанска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Хатнее - в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области - отмечено увеличение концентрации войск ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная БТГр (батальонно-тактическая группа). Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска", - рассказал, эксперт ссылаясь на собственные источники и разведданные. Эксперт отметил, что данная батальонно-тактическая группа, была сформирована всего лишь месяц назад.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
ЛУГАНСК 10 сен - РИА Новости. Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения ВС РФ в районе Волчанска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Северо-западнее населенного пункта Хатнее - в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области - отмечено увеличение концентрации войск ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная БТГр (батальонно-тактическая группа). Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска", - рассказал, эксперт ссылаясь на собственные источники и разведданные.
Эксперт отметил, что данная батальонно-тактическая группа, была сформирована всего лишь месяц назад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
