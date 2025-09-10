https://ria.ru/20250910/tsentr-2040990095.html
Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки
Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 10.09.2025
Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:58:00+03:00
2025-09-10T15:58:00+03:00
2025-09-10T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
димитров
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, димитров, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Димитров, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 455 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.