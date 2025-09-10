https://ria.ru/20250910/tsentr-2040990095.html

Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки

Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 10.09.2025

Бойцы "Центра" улучшили позиции в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

