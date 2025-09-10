Рейтинг@Mail.ru
Трампа заставил Европу понервничать сообщением о дронах в Польше, пишет WSJ
22:01 10.09.2025
Трампа заставил Европу понервничать сообщением о дронах в Польше, пишет WSJ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об инциденте с дронами в Польше, в котором не содержалось обязательство обеспечить защиту территории НАТО, заставило страны Европы понервничать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Ранее Трамп в своей соцсети задался вопросом о ситуации с дронами в Польше. Свое сообщение он закончил словом "приехали". "Они (чиновники - ред.) заявили, что первое сообщение Трампа по этому вопросу пощекотало нервы в странах Европы, так как в нем не было сказано об обязательствах США по защите всей территории НАТО", - говорится в публикации. Хотя постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после инцидента с дронами в Польше заявил, что Вашингтон готов защищать "каждый дюйм" территории альянса, чиновники указали на то, что позиция Трампа имеет решающее значение. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об инциденте с дронами в Польше, в котором не содержалось обязательство обеспечить защиту территории НАТО, заставило страны Европы понервничать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее Трамп в своей соцсети задался вопросом о ситуации с дронами в Польше. Свое сообщение он закончил словом "приехали".
"Они (чиновники - ред.) заявили, что первое сообщение Трампа по этому вопросу пощекотало нервы в странах Европы, так как в нем не было сказано об обязательствах США по защите всей территории НАТО", - говорится в публикации.
Хотя постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после инцидента с дронами в Польше заявил, что Вашингтон готов защищать "каждый дюйм" территории альянса, чиновники указали на то, что позиция Трампа имеет решающее значение.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
