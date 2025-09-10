https://ria.ru/20250910/tramp-2040819243.html

Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают

Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вновь отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, подаренному скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, отметив, что там стоит не его подпись."Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь", - заявил Трамп, говоря об обвинениях в авторстве открытки.В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Белый дом назвал публикацию "фейковой новостью".

