Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают

Трамп заявил, что на рисунке Эпштейну якобы его авторства стоит не его подпись
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вновь отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, подаренному скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, отметив, что там стоит не его подпись.
"Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь", - заявил Трамп, говоря об обвинениях в авторстве открытки.
В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Белый дом назвал публикацию "фейковой новостью".
