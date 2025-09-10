Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 10.09.2025 (обновлено: 02:55 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/tramp-2040819243.html
Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают
Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают
Президент США Дональд Трамп в среду вновь отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, подаренному скандальному финансисту Джеффри Эпштейну,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T02:54:00+03:00
2025-09-10T02:55:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вновь отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, подаренному скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, отметив, что там стоит не его подпись."Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь", - заявил Трамп, говоря об обвинениях в авторстве открытки.В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Белый дом назвал публикацию "фейковой новостью".
https://ria.ru/20250909/vens--2040715927.html
https://ria.ru/20250906/tramp-2040178696.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, джеффри эпштейн
В мире, Дональд Трамп, США, Джеффри Эпштейн
Трамп рассказал о рисунке для Эпштейна, авторство которого ему приписывают

Трамп заявил, что на рисунке Эпштейну якобы его авторства стоит не его подпись

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вновь отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, подаренному скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, отметив, что там стоит не его подпись.
"Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь", - заявил Трамп, говоря об обвинениях в авторстве открытки.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate
Вчера, 16:31
В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Белый дом назвал публикацию "фейковой новостью".
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна
6 сентября, 14:54
 
В миреДональд ТрампСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала