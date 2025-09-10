https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040990556.html

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства", - говорится в сообщении.В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновка, Ивановка, Калиновское Днепропетровской области, Полтавка, Червоное, Вишневое и Успеновка Запорожской области.

