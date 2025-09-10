https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040940742.html
Российскую спецоперацию ждет успех, заявил Додик
Российскую спецоперацию ждет успех, заявил Додик - РИА Новости, 10.09.2025
Российскую спецоперацию ждет успех, заявил Додик
Российскую специальную военную операцию ждет успех, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российскую специальную военную операцию ждет успех, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, (она) продвигается, ее ждет успех", - сказал Додик журналистам по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в среду в Москве.
