Глава ЕК объяснила невыгодное соглашение с США отношениями России с Китаем
Глава ЕК объяснила невыгодное соглашение с США отношениями России с Китаем
2025-09-10T11:18:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила необходимость заключения невыгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами там, что торговая война ЕС с США на фоне укрепления связей РФ с КНР обернулась бы "хаосом" для Европы."По поводу торгового соглашения с США. Я много слышала критики. Я не верю в пошлины. Но эта сделка обеспечивает жизненно важную стабильность в наших отношениях с США в период серьезной глобальной небезопасности. Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, (президент России Владимир - ред.) Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента по ситуации дел в ЕС.В июле глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты категорично заявили, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу.
еврокомиссия, в мире, сша, россия, китай, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, европарламент
