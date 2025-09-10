https://ria.ru/20250910/slutskij-2041058307.html

Слуцкий прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Слуцкий прокомментировал инцидент с дронами в Польше

2025-09-10

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инцидент с дронами в Польше является попыткой Киева и Брюсселя втянуть силы НАТО в украинский конфликт, наплевав на возможные последствия в виде Третьей мировой войны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Истерия вокруг инцидента с дронами в Польше - явно с элементом провокации. (Глава дипломатии Европейского союза Кая - ред.) Каллас и (Владимир - ред.) Зеленский стали обвинять во всем Россию, взвинчивая до предела градус якобы "угрозы". Неонацистская хунта и паразитирующие на ее поддержке евроястребы не оставляют попыток втянуть силы североатлантического блока в украинский конфликт, наплевав на возможные последствия в виде Третьей мировой. Но это явно не тот случай, когда стоит спекулировать и бряцать оружием", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора, что, по его словам, означает консультации стран-членов, а не "коллективную оборону", к которой альянс "фактически вынуждают Киев и Брюссель". "И важный момент – где доказательства? Варшава и Киев ранее уже пытались обвинить Москву в якобы российской атаке. Не стоит забывать откровения (бывшего президента Польши Анджея - ред.) Дуды о том, что в 2022 году Зеленский вынуждал его соврать об украинской ракете С-300 и безосновательно выставить виновной Россию", - заключил он. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

