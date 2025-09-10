https://ria.ru/20250910/sitnikov-2041047174.html

Эксперты позитивно оценили проект Ситникова "На пути к коллективу"

КОСТРОМА, 10 сен – РИА Новости. Эксперты оценили эффективность инициированного губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым проекта для школьников "На пути к коллективу", включенного в перечень федеральных инновационных площадок, передает корреспондент РИА Новости. В среду в рамках круглого стола губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с участниками инновационного проекта предварительные итоги. На мероприятии озвучивалось, что проект "На пути к коллективу" разработан учеными Костромского института развития образования и государственного университета по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Губернатор предложил сначала формировать коллектив у первоклашек и только потом начинать непосредственно обучение. Эксперимент начался в прошлом учебном году в трех учебных заведениях Костромы. А уже в декабре приказом Минпросвещения России он был включен в перечень федеральных инновационных площадок. В рамках круглого стола педагоги отметили, что формирование детского коллектива у первоклашек повышает качество обучения. Снизилось количество конфликтных ситуаций, дети лучше общаются и лучше учатся, подчеркнули эксперты. Например, учитель начальных классов школы № 11 Наталия Ступина рассказала, что по окончании учебного года весь класс пошел в школьный лагерь, и в нем, по словам педагога, "царили уникальная атмосфера и микроклимат". "Ребята более активные, работали в группе, распределяли обязанности самостоятельно, без помощи взрослых. А за лето соскучились друг по другу, сохранилась эмпатия", - отметила Ступина. Учитель школы №1 Анастасия Шолева подчеркнула эффективность проекта. "За педагогическую деятельность я уже выпустила несколько классов и могу сказать, что в этот раз дети сплоченнее, активнее и на уроках, и во внеурочной деятельности. На уроках не боятся отвечать, выходить к доске, всегда помогают друг другу. На переменах играют в настольные игры, меньше сидят в гаджетах. И легче находят общий язык с другими детьми", - рассказала Шолева. На круглом столе высказывались и родители. Мама ученика лицея №34 Екатерина Фригина рассказала, что класс ее младшего сына, участвующий в проекте, стал сплоченным, при этом настрой детей переносится и на родителей. Сергей Ситников подчеркнул, что теперь необходимо не только отслеживать реализацию проекта на протяжении более длительного времени, но и вносить необходимые корректировки, чтобы представить опыт региона на всю страну. В том числе, для этого департаменту образования следует разработать нормативную базу проекта. "Такие эксперименты должны длиться 5-7 лет, чтобы понять, какие трансформации происходят. Первые шаги хорошие. Если мамы и учителя довольны, все хорошо. Теперь, чтобы частную практику перевести в индустриальную, надо обобщить, учесть все достижения, ошибки, описать и представить, как мы работаем с учителями, с детьми. От нас министерство ждет описаний и результатов экспериментальной работы, чтобы посмотреть, не стоит ли поменять систему образования в стране", - подчеркнул глава региона. По предложениям костромских педагогов методики проекта можно внедрять на этапах становления коллектива - в 1, 5 и 10 классах, когда меняется основной состав класса, а ребята попадают в новые условия обучения.

