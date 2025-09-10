Рейтинг@Mail.ru
Глава РПСЦ пожелал Симоньян скорейшего выздоровления
Религия
 
19:27 10.09.2025
Глава РПСЦ пожелал Симоньян скорейшего выздоровления
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) пожелал главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления и заверил ее, что староверы молятся за нее. Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. "Досточтимая Маргарита! Примите наши искренние слова христианской любви и поддержки. В этот непростой период мы возносим к Господу молитвы о даровании Вам крепости, душевных и телесных сил, скорейшего восстановления и многолетнего здравия. Ваша неустанная деятельность на поприще защиты традиционных духовно-нравственных ценностей вызывает глубокое уважение. В мире, исполненном смятения, Ваш голос звучит твердо и ясно, свидетельствуя о непреложных основах бытия. Желаем Вам, с Божией помощью, в скором времени преодолеть все недуги и немощи и вернуться к своей важной деятельности. Полной энергии и бодрости духа. Да хранит Вас Господь!" - говорится в обращении Корнилия на сайте РПСЦ. На сайте отмечается, что в 2019 году Симоньян сыграла важную роль в сохранении старообрядческого храма в Сочи.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) пожелал главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления и заверил ее, что староверы молятся за нее.
Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
"Досточтимая Маргарита! Примите наши искренние слова христианской любви и поддержки. В этот непростой период мы возносим к Господу молитвы о даровании Вам крепости, душевных и телесных сил, скорейшего восстановления и многолетнего здравия. Ваша неустанная деятельность на поприще защиты традиционных духовно-нравственных ценностей вызывает глубокое уважение. В мире, исполненном смятения, Ваш голос звучит твердо и ясно, свидетельствуя о непреложных основах бытия. Желаем Вам, с Божией помощью, в скором времени преодолеть все недуги и немощи и вернуться к своей важной деятельности. Полной энергии и бодрости духа. Да хранит Вас Господь!" - говорится в обращении Корнилия на сайте РПСЦ.
На сайте отмечается, что в 2019 году Симоньян сыграла важную роль в сохранении старообрядческого храма в Сочи.
