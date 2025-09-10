Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Польши заявил, что Швеция направила в страну средства ПВО - РИА Новости, 10.09.2025
22:16 10.09.2025
Глава МО Польши заявил, что Швеция направила в страну средства ПВО
Глава МО Польши заявил, что Швеция направила в страну средства ПВО
2025-09-10T22:16:00+03:00
2025-09-10T22:16:00+03:00
в мире
польша
владислав косиняк-камыш
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
евросоюз
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Только что я получил информацию от министра обороны Швеции (Пола Юнсона) о срочном направлении в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов", - сказал Косиняк-Камыш. Министр не привел подробностей, какие именно самолеты и средства ПВО будут отправлены в Польшу. В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что в ближайшее время республика получит дополнительные средства ПВО от союзников по НАТО. "Реакция наших союзников по НАТО однозначна: в Польшу в ближайшие дни и недели будет поступать техника, которая укрепит польскую воздушную оборону", - добавил Томчик в эфире телеканала Polsat. Премьер Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
польша
Глава МО Польши заявил, что Швеция направила в страну средства ПВО

Косиняк-Камыш: Швеция направила в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Только что я получил информацию от министра обороны Швеции (Пола Юнсона) о срочном направлении в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов", - сказал Косиняк-Камыш.
Министр не привел подробностей, какие именно самолеты и средства ПВО будут отправлены в Польшу.
В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что в ближайшее время республика получит дополнительные средства ПВО от союзников по НАТО.
"Реакция наших союзников по НАТО однозначна: в Польшу в ближайшие дни и недели будет поступать техника, которая укрепит польскую воздушную оборону", - добавил Томчик в эфире телеканала Polsat.
Премьер Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В миреПольшаВладислав Косиняк-КамышДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
