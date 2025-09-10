Рейтинг@Mail.ru
Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2025
13:48 10.09.2025
Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу
Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2025
Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу
Запад нацелен на сокращение значимости сербского фактора на Балканах и на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запад нацелен на сокращение значимости сербского фактора на Балканах и на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве. Россия рассматривает обвинительный приговор Додику, вынесенный судом БиГ в феврале нынешнего года, как ключевой элемент курируемой Лондоном и Берлином кампании по устранению неугодных Западу лидеров, сказал Шойгу. "Кроме того, отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора в регионе и осложнение взаимодействия сербов с Россией", - добавил он.
Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу

Шойгу: Запад хочет сократить значимость сербского фактора на Балканах

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запад нацелен на сокращение значимости сербского фактора на Балканах и на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве.
Россия рассматривает обвинительный приговор Додику, вынесенный судом БиГ в феврале нынешнего года, как ключевой элемент курируемой Лондоном и Берлином кампании по устранению неугодных Западу лидеров, сказал Шойгу.
"Кроме того, отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора в регионе и осложнение взаимодействия сербов с Россией", - добавил он.
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
28 мая, 16:22
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
28 мая, 16:22
 
