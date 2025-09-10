https://ria.ru/20250910/shoygu-2040942812.html

Запад нацелен на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил Шойгу

2025-09-10T13:48:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запад нацелен на сокращение значимости сербского фактора на Балканах и на осложнение взаимодействия сербов с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Москве. Россия рассматривает обвинительный приговор Додику, вынесенный судом БиГ в феврале нынешнего года, как ключевой элемент курируемой Лондоном и Берлином кампании по устранению неугодных Западу лидеров, сказал Шойгу. "Кроме того, отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора в регионе и осложнение взаимодействия сербов с Россией", - добавил он.

