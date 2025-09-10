Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил с президентом Республики Сербской ситуацию в Белграде
13:42 10.09.2025
Шойгу обсудил с президентом Республики Сербской ситуацию в Белграде
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что подробно обсудил с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком предстоящий референдум в РС, а также ситуацию в столице Сербии Белграде. "Мы достаточно подробно рассмотрели ситуацию, которая складывается в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской, обсудили то, что происходит сегодня в Белграде, все события, связанные в том числе и с предстоящим референдумом в Республике Сербской", - сказал Шойгу журналистам по итогам встречи. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах. Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
в мире, республика сербская, белград (город), босния и герцеговина, милорад додик, сергей шойгу, оон
В мире, Республика Сербская, Белград (город), Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Сергей Шойгу, ООН
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что подробно обсудил с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком предстоящий референдум в РС, а также ситуацию в столице Сербии Белграде.
"Мы достаточно подробно рассмотрели ситуацию, которая складывается в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской, обсудили то, что происходит сегодня в Белграде, все события, связанные в том числе и с предстоящим референдумом в Республике Сербской", - сказал Шойгу журналистам по итогам встречи.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах.
Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
