Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ - РИА Новости, 10.09.2025
12:24 10.09.2025
Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ
в мире
россия
москва
республика сербская
сергей шойгу
милорад додик
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия поддерживает меры, принимаемые руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины по нормализации ситуации, и надеется, что они дадут результат, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Милорадом Додиком в Москве. "Ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Мы надеемся на то, что меры, которые предпринимаются вами и поддерживаются нами, дадут результат", - сказал Шойгу. Предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась в конце мая в Москве на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. За это время накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить, отметил сейчас Шойгу. "Это, конечно, ситуация в самой Боснии и Герцеговине и Республике Сербской, и то, что происходит в последнее время в Белграде", - сказал секретарь СБ РФ.
в мире, россия, москва, республика сербская, сергей шойгу, милорад додик
В мире, Россия, Москва, Республика Сербская, Сергей Шойгу, Милорад Додик
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия поддерживает меры, принимаемые руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины по нормализации ситуации, и надеется, что они дадут результат, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Милорадом Додиком в Москве.
"Ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Мы надеемся на то, что меры, которые предпринимаются вами и поддерживаются нами, дадут результат", - сказал Шойгу.
Предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась в конце мая в Москве на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
За это время накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить, отметил сейчас Шойгу.
"Это, конечно, ситуация в самой Боснии и Герцеговине и Республике Сербской, и то, что происходит в последнее время в Белграде", - сказал секретарь СБ РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
9 сентября, 15:21
 
