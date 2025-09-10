https://ria.ru/20250910/shoygu-2040895122.html
Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ
Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ
Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ
Россия поддерживает меры, принимаемые руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины по нормализации ситуации, и надеется, что они дадут результат,... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия поддерживает меры, принимаемые руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины по нормализации ситуации, и надеется, что они дадут результат, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Милорадом Додиком в Москве. "Ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Мы надеемся на то, что меры, которые предпринимаются вами и поддерживаются нами, дадут результат", - сказал Шойгу. Предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась в конце мая в Москве на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. За это время накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить, отметил сейчас Шойгу. "Это, конечно, ситуация в самой Боснии и Герцеговине и Республике Сербской, и то, что происходит в последнее время в Белграде", - сказал секретарь СБ РФ.
Шойгу обсудил с Додиком ситуацию в Республике Сербской БиГ
