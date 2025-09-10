Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
17:36 10.09.2025
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.Так, больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей.Почти половина жалоб приходится на плохую работу мобильного приложения, почти треть сообщает о сбое в оповещениях. Кроме того, поступают сообщения о сбое мессенджера в браузере.
общество, telegram, санкт-петербург, москва, волгоградская область
Общество, Telegram, Санкт-Петербург, Москва, Волгоградская область
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Более 1,2 тысячи россиян пожаловались на сбои в работе Telegram

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается более 1,2 тысячи жалоб за последний час, свидетельствуют данные детектора для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
Так, больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей.
Почти половина жалоб приходится на плохую работу мобильного приложения, почти треть сообщает о сбое в оповещениях. Кроме того, поступают сообщения о сбое мессенджера в браузере.
Заголовок открываемого материала