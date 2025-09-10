Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 83 физлиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского. "Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений совета национальной безопасности и обороны Украины "О введении санкций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно опубликованным указам, санкции применены к ряду российских компаний, связанных с IT-сектором. Так, в их числе - "Ситроникс КТ", "СИНТО", "Балтинфоком", "Би Питрон". Кроме того, в санкционный список вошли страховая компания "Согласие", "Группа Консул", "Пионер Трейд", "Научно-производственное предприятие Нифрит", "Институт сетевых технологий", Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник", электромеханический завод "Пегас", а также компании "Центр", "Авангард", "Алмаз". Среди компаний, против которых введены санкции на Украине, также оказались российские "Стройсервис", государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Сургутинвестнефть". В список включена и компания из Белоруссии "Точная механика". Кроме того, в перечне оказались девять компаний, зарегистрированных в Китае, в частности, GSK CNC Equipment Co Ltd, Shanghai New Chess International Logistics, NORD AXIS. Также в списке есть зарегистрированная в Великобритании компания Rosneft Marine Limited, зарегистрированная в Германии компания EK-Company и швейцарская Rhodania Shipping. Также Зеленский ввел санкции против 83 физических лиц. Среди них есть граждане России, Турции, Казахстана, Великобритании, Украины. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 83 физлиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского.
"Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений совета национальной безопасности и обороны Украины "О введении санкций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.
Согласно опубликованным указам, санкции применены к ряду российских компаний, связанных с IT-сектором. Так, в их числе - "Ситроникс КТ", "СИНТО", "Балтинфоком", "Би Питрон". Кроме того, в санкционный список вошли страховая компания "Согласие", "Группа Консул", "Пионер Трейд", "Научно-производственное предприятие Нифрит", "Институт сетевых технологий", Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник", электромеханический завод "Пегас", а также компании "Центр", "Авангард", "Алмаз".
Среди компаний, против которых введены санкции на Украине, также оказались российские "Стройсервис", государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Сургутинвестнефть". В список включена и компания из Белоруссии "Точная механика".
Кроме того, в перечне оказались девять компаний, зарегистрированных в Китае, в частности, GSK CNC Equipment Co Ltd, Shanghai New Chess International Logistics, NORD AXIS. Также в списке есть зарегистрированная в Великобритании компания Rosneft Marine Limited, зарегистрированная в Германии компания EK-Company и швейцарская Rhodania Shipping.
Также Зеленский ввел санкции против 83 физических лиц. Среди них есть граждане России, Турции, Казахстана, Великобритании, Украины.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
