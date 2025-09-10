Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассказал о сбитых над Польшей беспилотниках
14:08 10.09.2025 (обновлено: 14:16 10.09.2025)
Генсек НАТО рассказал о сбитых над Польшей беспилотниках
Генсек НАТО рассказал о сбитых над Польшей беспилотниках
2025-09-10T14:08:00+03:00
2025-09-10T14:16:00+03:00
Генсек НАТО рассказал о сбитых над Польшей беспилотниках

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании над Польшей БПЛА, из которых, по данным Туска, были сбиты "три или четыре".
Трансляция велась на YouTube-канале альянса.
"Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО. Вместе с Польшей были задействованы несколько союзников, в том числе польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты и самолёт-заправщик НАТО", - сказал он.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
