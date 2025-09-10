https://ria.ru/20250910/ria-2040893586.html

Туск заявил, что Польша сбила несколько обнаруженных дронов

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Власти Польши располагают информацией о 3-4 сбитых дронах, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме."На данный момент у нас есть подтверждение о сбитых трех беспилотниках. Вполне вероятно, что был сбит и четвертый объект", - сказал премьер.Туск не исключил появления информации о большем количестве сбитых объектов. Как он объяснил, проверка такой информации "займет некоторое время"."В настоящее время ведется поиск обломков сбитых беспилотников и их идентификация", - подчеркнул Туск. В связи с этим он повторил обращение к гражданам: "любой подозрительный предмет, который может напоминать, например, обломки дрона, может представлять опасность, если вы столкнетесь с подобными необычными элементами, пожалуйста, не приближайтесь, ни при каких обстоятельствах не трогайте, только немедленно вызовите соответствующие службы".Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

