ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе."Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.

