ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля - РИА Новости, 10.09.2025
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:58:00+03:00
2025-09-10T10:58:00+03:00
2025-09-10T11:18:00+03:00
израиль
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе."Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
израиль
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
