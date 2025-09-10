Рейтинг@Mail.ru
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 10.09.2025 (обновлено: 11:18 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/ria-2040871097.html
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля - РИА Новости, 10.09.2025
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:58:00+03:00
2025-09-10T11:18:00+03:00
израиль
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе."Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
https://ria.ru/20250910/ek-2040870496.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен
Израиль, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе.
"Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
Вчера, 10:55
 
ИзраильЕврокомиссияВ миреУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала