https://ria.ru/20250910/rets-2041044270.html

РЭЦ рассказал о мерах поддержки для российского ритейла

РЭЦ рассказал о мерах поддержки для российского ритейла - РИА Новости, 10.09.2025

РЭЦ рассказал о мерах поддержки для российского ритейла

В рамках международных выставок "HouseHold Expo 2025" и "Stylish Home. Objects & Tableware 2025" на площадке Международного торгового форума "Ресурсы роста... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T18:56:00+03:00

2025-09-10T18:56:00+03:00

2025-09-10T18:56:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

ритейл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928733_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_345cc003011124452853a647ba5f3bd9.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В рамках международных выставок "HouseHold Expo 2025" и "Stylish Home. Objects & Tableware 2025" на площадке Международного торгового форума "Ресурсы роста. Ритейл и интеграция" директор по поддержке экспорта строительных материалов, легкой промышленности и потребительских товаров Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Максим Чапов рассказал о ключевых мерах поддержки, доступных производителям и ритейлу для укрепления позиций на мировом рынке."Группа Российского экспортного центра оказывает содействие российским производителям в части поиска и сопровождения переговорного процесса с розничными сетями за рубежом, а ритейл, в свою очередь, обращается за подбором потенциального импортера. С точки зрения страхового и кредитного инструментария весьма востребованным является продукт по закрытию рисков неплатежа по экспортным поставкам, осуществленным на условиях отсрочки, и финансирование дебиторской задолженности. Кроме того, мы готовы рассматривать страхование вложений российского инвестора в инвестиционный проект за рубежом, а также кредитование иностранного ритейла для финансирования оплаты поставок товаров из России", – рассказал Чапов на пленарном заседании "Новые горизонты российского ритейла: пути международной интеграции и развития" при поддержке АКОРТ и Минпромторга России.Среди экспертов сессии также выступили председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Юлия Юдина, к.э.н., научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 GROUP Борис Огарков, член правления – управляющий директор ПАО "МАГНИТ" Анна Мелешина, руководитель группы по взаимодействию с государственными органами Lamoda Александр Перекрест, генеральный директор ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" Евгений Мовчан.Топ-менеджеры торговых сетей обсудили потребительские тренды на международном рынке, поделились опытом импортозамещения и локализации производства непродовольственных товаров в ритейле. Также они выделили ключевые направления трансформации бизнес-моделей российского ритейла, актуальные для взаимодействия с зарубежными поставщиками и контрагентами.Чапов рассказал о еще одном эффективном инструменте поддержки, которую реализует РЭЦ – международном бренде "Сделано в России", который дает конкурентное преимущество при продвижении на зарубежные рынки."В условиях текущей экономической ситуации многие потребители всё больше интересуются происхождением товаров и стремятся поддерживать российские бренды. Знак "Сделано в России" становится символом такой поддержки, формируя эмоциональную связь и повышая лояльность покупателей. В то же время торговые сети часто отдают предпочтение товарам с узнаваемым брендом и подтвержденным качеством. В этой связи бренд "Сделано в России" может в том числе упростить процесс попадания на полки магазинов", – подчеркнул Чапов.

https://ria.ru/20250908/rets-2040471284.html

https://ria.ru/20250905/napravlenie-2039941448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, ритейл