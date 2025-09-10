https://ria.ru/20250910/pvo-2040832398.html
В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников
В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025
В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников
ПВО ночью сбила в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области более 10 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью сбила в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области более 10 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.51 мск вторника. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома", - написал Гусев.
В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников
