https://ria.ru/20250910/pvo-2040832398.html

В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников

В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025

В Воронежской области силы ПВО сбили более десяти беспилотников

ПВО ночью сбила в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области более 10 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T07:17:00+03:00

2025-09-10T07:17:00+03:00

2025-09-10T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

борисоглебск

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью сбила в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах Воронежской области более 10 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.51 мск вторника. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

борисоглебск

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борисоглебск, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность