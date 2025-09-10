https://ria.ru/20250910/putiny-2040958561.html

Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области."Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.

