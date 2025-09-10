https://ria.ru/20250910/putiny-2040958561.html
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области - РИА Новости, 10.09.2025
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:29:00+03:00
2025-09-10T14:29:00+03:00
2025-09-10T14:55:00+03:00
россия
белоруссия
смоленская область
владимир путин
василий анохин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области."Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250910/putin-2040956978.html
россия
белоруссия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8ad16edce5d572bf12a2c99945267b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, смоленская область, владимир путин, василий анохин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области
Путин обсудил с Анохиным возможность проведения форума в Смоленской области