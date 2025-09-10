Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 10.09.2025 (обновлено: 14:55 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/putiny-2040958561.html
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области - РИА Новости, 10.09.2025
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:29:00+03:00
2025-09-10T14:55:00+03:00
россия
белоруссия
смоленская область
владимир путин
василий анохин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области."Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250910/putin-2040956978.html
россия
белоруссия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8ad16edce5d572bf12a2c99945267b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, смоленская область, владимир путин, василий анохин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин поддержал форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области

Путин обсудил с Анохиным возможность проведения форума в Смоленской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области.
"Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
Встреча Путина с губернатором Смоленской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Путин встретился с губернатором Смоленской области
Вчера, 14:22
 
РоссияБелоруссияСмоленская областьВладимир ПутинВасилий АнохинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала