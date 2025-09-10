Премьер Нидерландов призвал Европу увеличить расходы на оборону
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 10 сен - РИА Новости. Премьер Нидерландов Дик Схоф призвал европейские страны значительно увеличить расходы на оборону для укрепления восточного фланга НАТО после инцидента с дронами в Польше.
Схоф сообщил, что провел телефонный разговор с премьером Польши Дональдом Туском по поводу инцидента с дронами. Туск, по его словам, выразил благодарность Нидерландам за использование истребителей F-35 для нейтрализации дронов. По утверждению минобороны Нидерландов, их истребители F-35 вместе с польскими сбили якобы российские беспилотники над Польшей.
"Эта российская эскалация также подчеркивает абсолютную необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Для этого европейские страны должны значительно увеличить расходы на оборону, как было согласовано на саммите НАТО в июне прошлого года", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х, не приведя никаких доказательств связи инцидента с РФ.
Он подчеркнул, что военный потенциал Европы должен быть в порядке, а европейские страны должны усилить сдерживание.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.