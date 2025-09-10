https://ria.ru/20250910/polsha-2041073202.html

Навроцкий проведет в четверг заседание совета национальной безопасности

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности в четверг, сообщил журналистам глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий."Президент Кароль Навроцкий созвал Совет национальной безопасности в четверг в 17.00 (18.00 мск)", - рассказал Богуцкий.Он подчеркнул, что дата и время проведения заседания согласованы со спикером сейма Шимоном Холовней, "чтобы лидеры каждой из парламентских фракций могли выступить во время совета".По данным канцелярии президента, перед заседанием Совета национальной безопасности Навроцкий посетит 31-ю базу тактической авиации под Познанем.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

