https://ria.ru/20250910/polsha-2041067818.html

Страны НАТО предложили Польше поддержку в области ПВО, сообщил Туск

Страны НАТО предложили Польше поддержку в области ПВО, сообщил Туск - РИА Новости, 10.09.2025

Страны НАТО предложили Польше поддержку в области ПВО, сообщил Туск

Государства-члены НАТО предлагают Польше поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с дронами, заявил премьер республики Дональд Туск. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T22:21:00+03:00

2025-09-10T22:21:00+03:00

2025-09-10T22:21:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

эммануэль макрон

кир стармер

нато

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Государства-члены НАТО предлагают Польше поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с дронами, заявил премьер республики Дональд Туск. "В моих сегодняшних беседах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьером Нидерландов Диком Схофом и генеральным секретарем НАТО (Марком Рютте) я получил не только выражения солидарности с Польшей, но прежде всего предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны нашей страны", - написал премьер в соцсети Х. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20250910/shvetsiya-2041067059.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, эммануэль макрон, кир стармер, нато, еврокомиссия, евросоюз