Небо над Люблином остается закрытым после сообщений о дронах в Польше

Небо над Люблином остается закрытым после сообщений о дронах в Польше

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Небо над польским Люблином остается закрытым в связи с сообщениями о нарушавших воздушное пространство дронах, сообщил РИА Новости представитель Государственного агентства воздушного движения. В связи с нарушениями воздушного пространства Польши и действиями военной авиации временно были приостановлены вылеты и прилеты в четырех аэропортах - Варшава, Модлин, Люблин и Жешов. В настоящее время практически везде работа аэропортов восстановлена, закрытым остается лишь небо над Люблином", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что несколько десятков рейсов, в том числе семь рейсов польского национального перевозчика LOT, были перенаправлены в другие аэропорты. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

