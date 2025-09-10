https://ria.ru/20250910/polsha-2041012513.html

МВД Польши рассказало о найденных обломках беспилотников

МВД Польши рассказало о найденных обломках беспилотников

Обломки дронов найдены в 10 населенных пунктах Польши, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая. РИА Новости, 10.09.2025

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Обломки дронов найдены в 10 населенных пунктах Польши, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая. "По данным полиции, по состоянию на 15.00 (16.00 мск), мы можем подтвердить обнаружение обломков дронов в 10 местах: Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Вельки-Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки, Заблоце-Колония", - написала Галецкая на платформе Х.Она отметила, что сообщений о пострадавших в результате падения обломков дронов не поступало.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

