Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш - РИА Новости, 10.09.2025
13:34 10.09.2025 (обновлено: 15:02 10.09.2025)
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Дроны, о которых говорит Польша, влетели на ее территорию со стороны Украины, заявил журналистам временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, покинув МИД Польши, куда он был вызван на фоне сообщений о дронах."Мы знаем одно - эти дроны летели со стороны Украины", - сказал Ордаш.Он рассказал, что в МИД Польши ему вручили ноту протеста, не предоставив доказательств российского происхождения дронов."Мы получили ноту протеста. Я в ответ представил нашу позицию. Никаких доказательств, что эти дроны имели российское происхождение, не представлено", - сказал дипломатПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Дроны, о которых говорит Польша, влетели на ее территорию со стороны Украины, заявил журналистам временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, покинув МИД Польши, куда он был вызван на фоне сообщений о дронах.
"Мы знаем одно - эти дроны летели со стороны Украины", - сказал Ордаш.
Он рассказал, что в МИД Польши ему вручили ноту протеста, не предоставив доказательств российского происхождения дронов.
"Мы получили ноту протеста. Я в ответ представил нашу позицию. Никаких доказательств, что эти дроны имели российское происхождение, не представлено", - сказал дипломат
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
