В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом

В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом

Тело жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом в поселке Понтонный, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 10.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Тело жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом в поселке Понтонный, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Девятнадцатого августа потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный Колпинского района и не вернулся. В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительным следствием установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, которые совершили его убийство с целью сокрытия преступления, закопали тело в грядке с укропом", - сообщает пресс-служба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

