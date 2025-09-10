https://ria.ru/20250910/peterburg-2040858020.html
В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом
В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом - РИА Новости, 10.09.2025
В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом
Тело жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом в поселке Понтонный, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:12:00+03:00
2025-09-10T10:12:00+03:00
2025-09-10T10:12:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Тело жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом в поселке Понтонный, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Девятнадцатого августа потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный Колпинского района и не вернулся. В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительным следствием установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, которые совершили его убийство с целью сокрытия преступления, закопали тело в грядке с укропом", - сообщает пресс-служба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html
санкт-петербург
колпинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли тело мужчины, закопанное в грядке с укропом
Жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом