МИД Словакии призвал ускорить переговоры о мире на Украине

МИД Словакии призвал ускорить переговоры о мире на Украине

БРАТИСЛАВА, 10 сен - РИА Новости. Инцидент с дронами в Польше подтверждает то, что необходимо ускорить переговоры о мире на Украине, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. “Это подтверждает факт, что необходимо ускорить переговоры о мире, которые начал президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), и поддерживать скорейшее установление мира”, - сказал Бланар журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с дронами в Польше в среду. Он подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения, его необходимо решать исключительно дипломатическим путем. Бланар также выразил надежду, что дроны, оказавшиеся на польской территории, не были направлены туда с целью атаки, а данный инцидент получит трезвую оценку и не повлечет дальнейшую эскалацию. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

в мире, польша, украина, белоруссия, дональд трамп, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, зрк с-300