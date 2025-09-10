Рейтинг@Mail.ru
В Париже произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 10.09.2025 (обновлено: 18:43 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/parizh-2040927695.html
В Париже произошла стычка протестующих с полицией
В Париже произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.09.2025
В Париже произошла стычка протестующих с полицией
Стычка протестующих с полицией проходит около Северного вокзала в Париже, где, как и во многих городах Франции, в среду проходят массовые протесты против... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:31:00+03:00
2025-09-10T18:43:00+03:00
в мире
франция
париж
европа
франсуа байру
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041041977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7da9b326530551a32a3a84cc6c323513.jpg
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Стычка протестующих с полицией проходит около Северного вокзала в Париже, где, как и во многих городах Франции, в среду проходят массовые протесты против экономической политики властей, сообщает телеканал BFMTV. На кадрах, транслируемых СМИ, видно, как несколько десятков правоохранителей в полной экипировке набегают на толпу протестующих, пытаясь оттеснить их назад. Силовики используют дубинки и щиты, некоторых демонстрантов валят на асфальт и задерживают. Многие манифестанты одеты в черное, на голове у них капюшон, а на лице защитные очки и маски против слезоточивого газа. Стоящие в первых рядах демонстранты используют раскрытые зонты, чтобы сдержать полицейских. Как сообщает телеканал BFMTV, ранее около Северного вокзала собрались около тысячи человек. Они попытались проникнуть внутрь, однако правоохранителям удалось их сдержать. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041041977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d8c802980e4848b4b5193543ae12fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, европа, франсуа байру, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
В мире, Франция, Париж, Европа, Франсуа Байру, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
В Париже произошла стычка протестующих с полицией

Около Северного вокзала в Париже произошла стычка протестующих с полицией

© Getty Images / Anadolu/Sathiri KelpaСтычка протестующих с полицией около Северного вокзала в Париже. 10 сентября 2025
Стычка протестующих с полицией около Северного вокзала в Париже. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Sathiri Kelpa
Стычка протестующих с полицией около Северного вокзала в Париже. 10 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Стычка протестующих с полицией проходит около Северного вокзала в Париже, где, как и во многих городах Франции, в среду проходят массовые протесты против экономической политики властей, сообщает телеканал BFMTV.
На кадрах, транслируемых СМИ, видно, как несколько десятков правоохранителей в полной экипировке набегают на толпу протестующих, пытаясь оттеснить их назад. Силовики используют дубинки и щиты, некоторых демонстрантов валят на асфальт и задерживают.
Многие манифестанты одеты в черное, на голове у них капюшон, а на лице защитные очки и маски против слезоточивого газа. Стоящие в первых рядах демонстранты используют раскрытые зонты, чтобы сдержать полицейских.
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Беспорядки в Париже

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

Беспорядки в Париже

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

Беспорядки в Париже

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8
© Getty Images / Kiran Ridley

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

Беспорядки в Париже

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

Беспорядки в Париже

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

Беспорядки в Париже

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

Беспорядки в Париже

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8
© Getty Images / NurPhoto

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

Беспорядки в Париже

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8
Как сообщает телеканал BFMTV, ранее около Северного вокзала собрались около тысячи человек. Они попытались проникнуть внутрь, однако правоохранителям удалось их сдержать.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияПарижЕвропаФрансуа БайруБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала