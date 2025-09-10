https://ria.ru/20250910/parizh-2040927695.html

В Париже произошла стычка протестующих с полицией

В Париже произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.09.2025

В Париже произошла стычка протестующих с полицией

Стычка протестующих с полицией проходит около Северного вокзала в Париже, где, как и во многих городах Франции, в среду проходят массовые протесты против... РИА Новости, 10.09.2025

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Стычка протестующих с полицией проходит около Северного вокзала в Париже, где, как и во многих городах Франции, в среду проходят массовые протесты против экономической политики властей, сообщает телеканал BFMTV. На кадрах, транслируемых СМИ, видно, как несколько десятков правоохранителей в полной экипировке набегают на толпу протестующих, пытаясь оттеснить их назад. Силовики используют дубинки и щиты, некоторых демонстрантов валят на асфальт и задерживают. Многие манифестанты одеты в черное, на голове у них капюшон, а на лице защитные очки и маски против слезоточивого газа. Стоящие в первых рядах демонстранты используют раскрытые зонты, чтобы сдержать полицейских. Как сообщает телеканал BFMTV, ранее около Северного вокзала собрались около тысячи человек. Они попытались проникнуть внутрь, однако правоохранителям удалось их сдержать. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

